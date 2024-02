Lo storico Coroseduto in scena con brani pop, rock e gospel

Musica di diversi generi oggi pomeriggio al Centro socio culturale Coop. Inizierà alle 16.30 l’esibizione del Coroseduto, storico coro della scuola di musica Città di Novate. Si esibiranno in un repertorio con brani pop, jazz, rock e gospel. Coroseduto è composto da persone di diverse fasce di età, uniti dalla passione per la musica. Il coro è nato nell’autunno del 2001, arrivando negli ultimi anni ad essere composta da trentacinque persone. Inizialmente si sono dedicati al Gospel, mentre negli anni il repertorio è stato arricchito con brani jazz, blues, funky e pop. Per il concerto di domani ingresso libero nel Centro socio culturale Coop, nella galleria di via Repubblica 15.