Lite per il pagamento dell’affitto. Diciottenne accoltella coetaneo

Litiga con i coinquilini per questioni legate al pagamento dell’affitto, ne accoltella uno, prende a bastonate un altro e lo insegue in strada per colpirlo con un martello. Un egiziano di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri di Novate Milanese con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali. È successo lunedì sera, poco dopo le 19, in un appartamento di via Resistenza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il diciottenne avrebbe iniziato a litigare con un connazionale coetaneo per il pagamento dell’affitto. In pochi minuti dalle parole è passato ai fatti: il ragazzo ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito alla schiena il coetaneo, per fortuna la lama non ha raggiunto organi vitali . È stato a questo punto che un terzo coinquilino, un 36enne egiziano, è intervenuto per cercare di porre fine alla violenta lite, ma è stato preso a bastonate in testa.

Il diciottenne ferito alla schiena è riuscito a scappare dall’appartamento, sanguinante si è trascinato per diverse centinaia di metri e ha raggiunto la stazione dei carabinieri di Novate (in via Bertola), dove ha lanciato l’allarme. È stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale in codice rosso all’ospedale Niguarda. È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I militari si sono diretti verso l’appartamento degli egiziani e hanno visto l’aggressore che seguiva per strada il coinquilino 36enne, con in mano un martello. Il ragazzo armato è stato fermato in via Repubblica, non lontano dalla caserma. L’uomo di 36 anni, invece, è stato soccorso e poi trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo.

L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e accompagnato nel carcere milanese di San Vittore. è accusato di tentato omicidio. I carabinieri hanno sequestrato il coltello, il martello ma anche un bastone di legno che il diciottenne avrebbe usato per colpire i due coinquilini.