Lite e fendenti incrociati: due in ospedale, uno scappa

La discussione in piena notte. Le minacce reciproche e le coltellate. Il violento corpo a corpo è andato in scena alle 4.20 di ieri in piazza XXIV Maggio, a due passi dalla Darsena: entrambi i litiganti sono rimasti feriti. I carabinieri del Radiomobile, allertati da alcuni testimoni, hanno trovato ancora in zona i due, di origine nordafricana e sprovvisti di documenti d’identità. Uno, di circa vent’anni, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo per un taglio alla gola; tuttavia, il giovane ha dato in escandescenza all’interno dell’ospedale e si è allontanato senza fornire alcuna indicazione ai medici che lo stavano curando. L’altro, pure lui sui vent’anni, è stato trasportato al Policlinico per una ferita alla spalla: le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. I militari sono riusciti a parlarci, ma il giovane non è stato in grado di fornire informazioni dettagliate su quanto accaduto.

Gli investigatori dell’Arma sono ancora alla ricerca del ventenne fuggito dall’ospedale per sentire anche la sua versione dei fatti e cercare di chiarire con esattezza la dinamica del doppio accoltellamento sulla Darsena.