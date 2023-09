Liquami al Monte Stella Denuncia di Fedrighini

"Degrado chiama degrado. Un furgone che evidentemente ha libero accesso al Parco Monte Stella ha effettuato sversamenti abusivi di liquami nel verde del parco nella mattina del 6 settembre scorso, visto da una testimone che ha segnalato immediatamente la cosa", denuncia il consigliere comunale della Lista Sala Enrico Fedrighini, che si è recato sul posto "verificando l’effettivo scarico abusivo avvenuto: vasta porzione di erba bruciata in corrispondenza dello spandimento dei liquami, emissioni maleodoranti, tracce sul sentiero di un mezzo pesante. Lo smaltimento abusivo di rifiuti è un reato penale". Fedrighini aggiunge di avere "immediatamente contattato Amsa e Mm per capire se quel mezzo potesse appartenere ad un’impresa che opera in subappalto per loro: risposta negativa" e di aver segnato quanto accaduto all’assessora al Verde Elena Grandi. "Una volta individuati i responsabili, a loro carico dovranno essere posti i costi della bonifica e le conseguenze giudiziarie della loro azione".