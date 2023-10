L’ipotesi Meazza non va scartata

Il Meazza da recuperare. Il Co- mune non vuole perdere il tempio del calcio e vuole trovare una soluzione. Nonostante le prese di posizione di Inter e Milan, la partita per convincere uno dei due club di Milano a realizzare uno stadio nell’area di San Siro non è ancora chiusa. Almeno a quanto dice Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano che ha commentato la chiusura arrivata dai club milanesi alla proposta del sindaco Sala di “riflettere” sulla possibilità di restare nell’area di San Siro. "Non abbiamo comunicazioni ufficiali – spiega Tancredi –. Anzi, le comunicazioni ufficiali che abbiamo sono di attendere rispetto all’esito della pronuncia dei garanti sul referendum, se si dovrà fare o meno. Sappiamo che le due squadre stanno ragionando con i Comuni di San Donato e Rozzano, come ha detto il sindaco non abbiamo alcun motivo di ostacolare questa loro idea di fare due stadi invece di uno e andare in due luoghi diversi. Però crediamo ancora che si possa recuperare l’idea di realizzare uno stadio nell’area di San Siro".