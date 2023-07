Linea verde, si sostituiscono i binari. Metrò ferma per cinque giorni: in quale tratta

Gorgonzola – Ultimo capitolo della sistemazione milionaria delle stazioni della linea Verde della metropolitana in Martesana: da oggi, lunedì 10 luglio, a venerdì corse sospese tra Gorgonzola e Gessate "per permettere la sostituzione dei binari", spiega Atm che ha realizzato il restyling sulla tratta ormai obsoleta. Qui, non ci sarà una sola rotaia in funzione, troppo complesso l’intervento, i pendolari dovranno saltare sui bus sostitutivi che partiranno dai due scali.

Gli altri provvedimenti

Mentre dal 30 luglio al 3 settembre, per la stessa ragione, a Vimodrone i vagoni fermeranno sullo stesso binario. Come da Cascina Gobba a Cologno Nord fino al 29 luglio. I lavori rientrano "in un più ampio progetto portato avanti per ammodernare la linea più estesa ma anche tra le più datate della rete milanese - spiega la società - L’obiettivo è offrire un servizio sempre più efficiente con un miglioramento delle corse. Come annunciato, e nel rispetto dei tempi che ci eravamo dati, cambiamo gli ultimi 3 chilometri di binari su 20 programmati".

Il rinnovo dell’infrastruttura è totale, "non più rinviabile su una tratta che risale alla fine degli anni Sessanta". Ancora qualche mese di convivenza per i residenti gorgonzolesi del quartiere limitrofo al deposito Atm di via Trieste, da dove, ogni sera, si muovono i mezzi diretti ai cantieri su rotaia.

Le scelte sui lavori

Come nel 2022 i piani più impegnativi si concentrano in estate e nelle ore serali, quando, complici le vacanze, i flussi di passeggeri subiscono un calo fisiologico, "l’obiettivo è limitare i disagi". L’azienda dei trasporti, in collaborazione con le Amministrazioni, ha programmato un piano d’informazione che prevede la distribuzione di volantini ai viaggiatori e ai residenti con il calendario delle opere e le modifiche al servizio, assistenti alla clientela, segnaletica negli hub, annunci in metropolitana e pendenti a bordo dei treni.

Operazione rinnovamento

Un altro tassello che si aggiunge al nuovo make-up delle stazioni dell’area, rifatte da cima a fondo: sottopassi, ascensori e rampe per eliminare le barriere architettoniche, ma anche rifacimenti pensiline, impiantistica e in generale, dappertutto, rinnovamento.

"Un programma essenziale per i comuni - dice Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone - un recupero completo in chiave inclusiva al passo con i tempi". Tutti gli aggiornamenti in tempo reale della nuova tranche di opere avverranno attraverso il canale Twitter @atm_informa e l’App Atm Milano.Mappe, mentre orari, percorsi e fermate dei bus sostitutivi sono disponibili sul sito www.atm.it