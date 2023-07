L’inaugurazione della M4 Aereo “atterra“ in San Babila Protesta contro il taglio della 73

Un aereo gonfiabile lungo 20 metri è comparso in San Babila, per simboleggiare la vicinanza della piazza con l’aeroporto di Linate. Una distanza ridotta da oggi a 12 minuti, grazie all’inaugurazione delle fermate della M4 San Babila e Tricolore, che consentirà di raggiungere lo scalo dal centro. Per l’occasione, oggi, si viaggia gratis sulla tratta. Dopo il restyling riapre anche piazza San Babila, trasformata in una grande area pedonale. Un collegamento che secondo Hitachi Rail, socio di M4, permetterà di evitare 4,43 milioni di tragitti in auto all’anno con una riduzione annua di 10.310 tonnellate di Co2. "È un bene la metropolitana – spiega dal fronte dei tassisti Emilio Boccalini, vicepresidente di Taxiblu 02.4040 – però si consideri anche che hanno tolto il posteggio taxi proprio in San Babila. Non mi pare una grande scelta". Intanto ieri alcuni residenti nei quartieri attraversati dalla M4 hanno protestato davanti a Palazzo Marino contro il taglio della linea 73, nell’ambito della riorganizzazione dei mezzi di superficie. "Chiediamo che sia sospeso il taglio – spiega Carlo Monguzzi (Verdi) – perché danneggia decine di migliaia di persone". A.G.