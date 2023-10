Linate avrà il suo laghetto, ecco come sarà dopo il restyling che collega l’aeroporto all’Idroscalo

Milano – L’aeroporto di Linate cambia faccia. È stato presentato oggi da Sea, la società che gestisce lo scalo milanese, il progetto di riqualificazione dell’area tra l’aeroporto e l’Idroscalo: un complesso di edifici pensati per integrarsi con l’acqua e la vegetazione. Si chiama Linate Airport District e i lavori cominceranno nel 2024.

L'area su cui sorgerà il nuovo Linate Airport District

Dopo l’ammodernamento inaugurato del 2021 e l'arrivo della metropolitana M4, l’aeroporto cittadino si trasforma ancora e lo fa rigenerando lo spazio di servizio compreso tra la parte dello scalo verso est e il grande bacino idrico tra Milano e Segrate.

Il progetto del nuovo aeroporto di Linate

Verde e blu

Il progetto, affidato alla Chorus Life Linate spa di Costim – società controllata dal Gruppo Polifin – e il cui obiettivo è aprire Linate agli utenti per offrire svago e relax non solo legati al transito nello scalo, prevede la costruzione di un nuovo hotel a quattro stelle e edifici direzionali, tra i quali il quartier generale Sea. Il tutto affacciato su uno scenario verde e blu. L'idea infatti è proprio quella di valorizzare la presenza dell’acqua nel contesto urbano, sfruttando il sistema di percorsi ciclabili e pedonali intervallati da piazze pubbliche e luoghi di aggregazione.

Meno cemento

Gli edifici che verranno realizzati saranno costruiti seguendo gli standard di sostenibilità ambientale, certificati Leed e Well e avranno un’impronta a terra inferiore a quelli che saranno demoliti, il complesso di costruzioni dedicate ai servizi aeroportuali. Il risultato dovrebbero essere 14.000 metri quadri di verde urbano.

Per tutti i cittadini

"La riqualificazione dell'area di Linate non sarebbe davvero completa se non si desse una nuova opportunità di sviluppo agli spazi in disuso che costeggiano l'Idroscalo – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala – Per questo il Linate Airport District è un progetto di rigenerazione urbana interessante: metterà a disposizione di tutti i cittadini, a cominciare dagli utenti e dai lavoratori dell'aeroporto, nuovi servizi e aree verdi".

Doppio vantaggio

“Il Linate Airport District completa il restyling di Linate – ha detto Armando Brunini, Ceo di Sea – Riqualificando queste aree verranno migliorate le funzioni e i servizi a supporto dell’attività aeroportuale con un duplice vantaggio. Possiamo offrire a coloro che lavorano in aeroporto spazi lavorativi moderni e funzionali e a tutti i cittadini ampi spazi verdi direttamente collegati all’Idroscalo”.

Come Bergamo

“Sviluppiamo il concept di rigenerazione urbana “ChorusLife” (il cui primo esemplare è in fase di completamento a Bergamo, ndr) nel progetto Linate Airport District – hanno spiegato Francesco Percassi, presidente di Costim, e Massimo Tivegna, vicepresidente di Costim e consigliere delegato di Polifin – Vogliamo trasformare l'area circostante l'aeroporto di Linate in un polo urbano innovativo, dinamico e inclusivo, offrendo vantaggi sostenibili a viaggiatori e comunità circostante".