Limbo Superbonus. La rabbia dei residenti: "Hanno preso i soldi senza autorizzazione"

"Ci hanno tolto i soldi dal cassetto fiscale senza alcuna autorizzazione". Il Superbonus 110% colpisce anche Fizzonasco, all’ex quartiere Friza oggi Borgo delle Betulle. Una realtà residenziale dove vivono circa 80 nuclei famiglie. Qui in ballo ci sono i soldi prelevati dal cassetto fiscale degli inquilini e la cessione del credito. "Non ci hanno mai chiesto, a voce che o per iscritto, l’autorizzazione al prelievo dal nostro cassetto fiscale e alla cessione del credito - racconta uno degli inquilini, Pietro Milani - siamo in un limbo assurdo. Non conosciamo lo stato dei lavori. Per questo abbiamo denunciato il fatto alla Guardia di Finanza. Viviamo in un cantiere da tre anni con il timore di sapere cosa accadrà dei soldi tolti dai nostri cassetti fiscali". Le denunce, diverse, sono state presentate nel 2023 ma ad oggi gli inquilini ancora non hanno ricevuto novità. Il Superbonus 110% è davvero materia molto complessa tant’è che per capire cosa sia accaduto in alcune realtà condominiali ci sono a lavoro schiere di avvocati.

"Dal cassetto fiscale mio e da quello di mia moglie si sono permessi di prelevare senza permesso una cifra di quasi 200.000 euro nonostante fossimo contrari e non avendo concesso nessun consenso. - Bruno Trivini Bellini, un altro inquilino - Ho fatto d tutto per denunciare quanto sta accadendo. Ho segnalato all’Agenzia delle Entrate e in base alle loro indicazioni abbiamo depositato una denuncia alla Guardia di Finanza a Milano e una successiva anche alla Guardia di Finanza di Melegnano. Faccio parte di un gruppo di diciassette condomini che ci siamo trovati tutti nelle stesse condizioni e nonostante siano trascorsi molti mesi dalle denunce tutto procede senza che nessuno intervenga". Negli occhi di queste persone si legge l’incertezza sul futuro delle loro abitazioni. Sia al Borgo delle Betulle che in via dei Pini e nelle altre realtà dove il bonus 110%, sta creando forti contestazioni verosimilmente manca qualcuno che dia delle spiegazioni chiare ed esaustive. In molti casi vi sono residenti che sono le prese con cantieri da tre e quattro anni.