Leonardo, ingegnere a Trezzo sull'Adda: un libro sulla Valle dell'Adda

Il Parco Adda Nord ha quarant’anni, oggi la grande festa, e la presentazione del libro-strenna: Leonardo, artista e ingegnere nella Valle dell’Adda, realizzato, su incarico dell’ente fluviale, da Luca Tomio. La presentazione si terrà oggi, alle 16, al Castello di Rossino di Calolziocorte. "Con la promozione di questo studio e di questo libro - così Tomio - il Parco Adda Nord ha sanato una lacuna negli studi vinciani. Come la Valle dell’Arno è la naturale estensione dell’attività fiorentina di Leonardo, così la Valle dell’Adda si pone in diretta continuità con i venticinque anni trascorsi a Milano. Con un lascito importante, sia in merito agli studi di regimazione dell’Adda, quindi da ingegnere idraulico, ma anche per quanto riguarda i paesaggi prealpini, che fanno da sfondo a molte opere".

M.A.