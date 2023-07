Legge anti-infanticidi In un mese 16mila firme

di Alessandra Zanardi

SAN DONATO MILANESE

"Fermiamo i figlicidi, nel nome di Federico". In poco meno di un mese, è già arrivata a sfiorare le 16mila firme la petizione a favore del disegno di legge 91 lanciata dalla onlus Federico nel Cuore, associazione nata in memoria del piccolo Federico Barakat, ucciso a otto anni dal padre poi suicida, durante un incontro nella sede dei servizi sociali di San Donato. Era il febbraio del 2009.

Ora il ddl 91 (prima firmataria, la senatrice Pd Valeria Valente) si propone di aumentare le tutele a favore dei minori nei casi di maltrattamento domestico e violenza di genere. In particolare, la proposta di legge – per la quale si chiede un’approvazione in tempi rapidi – punta a trasferire agli enti che hanno in carico i minori una responsabilità anche fisica, e non solo educativa, dei minori stessi, così da garantirne l’incolumità. Inoltre, qualora il padre o la madre segnali l’altro genitore come soggetto violento, pur in assenza di una denuncia formale e in attesa di compiere gli accertamenti del caso, il ddl dispone che il giudice decida l’immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e l’affidamento temporaneo del minore all’altro genitore, o, nel caso d’impossibilità, ai parenti entro il quarto grado. Sono questi i principali contenuti del testo, che ricalca quello di una precedente proposta di legge, presentata durante la passata legislatura, ma mai arrivata all’approvazione a causa della caduta del Governo. Ora si spera in un’accelerata da parte dell’esecutivo Meloni. L’obiettivo è far sì che non ci siano mai più bambini uccisi come Federico Barakat, il cui padre era stato denunciato più volte dall’ex compagna, la madre della vittima Antonella Penati, per i suoi atteggiamenti violenti e persecutori.

Secondo i dati diffusi dalla onlus Federico nel Cuore, in Italia negli ultimi 20 anni ci sono stati 535 figlicidi. L’anno nero è stato il 2014, con 39 bambini uccisi, seguito dal 2018, con 33. L’87% dei figlicidi è commesso da uomini, il 13% è imputabile alle madri. Gli autori degli omicidi dei minori hanno in genere un’età compresa tra i 40 e i 45 anni; il figlicidio paterno rappresenta in molti casi una vendetta trasversale degli uomini contro le proprie ex.