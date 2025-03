Le tensioni Europa-Russia-Usa e il ruolo (sottovalutato) della Cina

Riccardi

Europa, anche se al suo interno ci sono divergenze notevoli, è in attesa di conoscere l’evolversi della mediazione di Trump con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Questo Paese al confine con Mosca pare essere più oggetto che soggetto nel decidere sul suo destino. Ragioni di sicurezza e non solo hanno messo sul chi vive Bruxelles che sta esaminando come e in che modo doversi armare. La Russia, per impegno bellico e sanzioni, si sta dissanguando. Senza il sostegno dell’Impero celeste, principale competitor di Washington, sarebbe rapidamente messa in ginocchio. Trump ne è conscio. Per assicurare la prosperità economica mondiale dovrà favorire la riconciliazione sino-americana piuttosto che allearsi con Putin. Il quale non può ignorare l’opinione pubblica e quella dei suoi sodali tecnocrati preoccupati per i loro portafogli. Recessione, inflazione e stagflazione incombono. La Cina attende gli eventi. La sua cultura è basata sul confucianesimo. Non lo ignora il partito comunista, duro sui diritti civili ma aperto a molte iniziative private creatrici di nuovi ricchi. È stata drasticamente ridotta la povertà globale ampliatasi a causa della politica di Mao. Il calo dei consumi interni e la bolla immobiliare hanno visto un ritorno all’indigenza. La guerra ucraina, i dazi, pericoli inflazionistici e deflattivi mondiali rischiano di ridurre il grosso surplus commerciale cinese e compromettere la competizione per il raggiungimento della leadership a scapito degli yankee per i quali peraltro non è tanto l’alleanza con gli ex nemici sovietici quanto smontare un pericoloso deterrente militare sino-russo. In questo scenario molte sono le polemiche in Europa se affrancarsi dagli Usa. Restandone parte. Certamente per l’Europa all’interno dell’alleanza atlantica. Perché non considerare con più attenzione l’Asia?