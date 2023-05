Le proposte dei due contendenti Così cambia la città del Parco Nord

di Giuseppe Nava

Il primo turno delle Amministrative, del 14 e 15 maggio, sarà un vero e proprio ballottaggio a Bresso, visto che sono solo due i candidati alla poltrona di sindaco: Simone Cairo per il centrodestra, primo cittadino uscente, e Antonio Galliano, per il centrosinistra. Nella città del Parco Nord ci sarà la massima semplificazione elettorale e i 20.011 residenti aventi diritto al voto, su una popolazione complessiva di 26.422 abitanti, sapranno il nome del loro sindaco nella serata di lunedì prossimo: nello specifico, alle urne saranno chiamate 10.487 donne e 9.524 uomini, scegliendo tra due candidati sindaci, entrambi ingegneri, con due coalizioni, composte a loro volta da 4 tra partiti politici nazionali e liste civiche locali. Il tutto con una diminuzione della proposta politica rispetto al 2018, quando i candidati furono 3, e al 2013, dieci anni fa, quando gli aspiranti primi cittadini furono addirittura 8. Sono 5 i plessi scolastici dove, in questi giorni, saranno allestite le 27 sezioni elettorali, in cui è stato suddiviso il piccolo territorio comunale. Per la coalizione di centrodestra: Simone Cairo, 54 anni, è sposato con Emanuela, ha tre figli, per oltre 20 anni ha lavorato come responsabile dei Sistemi informativi in alcune aziende: è appoggiato dalla lista civica Bresso è nel cuore, da Fratelli d’Italia, dalla Lega e da Forza Italia. Per la coalizione di centrosinistra: Antonio Galliano, 73 anni, per 30 anni è stato manager di multinazionali, da 24 anni è presidente dell’Università della Terza età - Ute di Bresso: è sostenuto dal Partito democratico, dalla Sinistra unita Bressese, dalla civica Bresso c’è e dalla civica Insieme per Bresso e il Parco Nord. Ecco le sei domande ai due candidati sindaco. 1) Perché avete deciso si candidarvi? 2) I punti principali del programma elettorale della coalizione che vi sostiene? 3) Trasporti pubblici e territorio: la tranvia, la metropolitana e l’Area B. Cosa ne pensate? 4) Come è la Bresso di oggi? Come volete cambiarla? 5) Il vostro sogno nel cassetto per la città? 6) Quale sarà il vostro primo provvedimento da neo sindaco?