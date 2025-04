L’amministratore sbaglia la stima. Bollette quadruplicate all’Aler

L’amministratore di condominio sbaglia le previsioni sul riscaldamento, spese quadruplicate nelle case Aler di via Galilei a Pioltello: da 200 euro al mese fino a 800, "famiglie allo stremo", spiega il Sicet, il sindacato inquilini che è al fianco degli abitanti. Alla denuncia pubblica di quanto sta accadendo al civico 47, "si è arrivati dopo cambiamenti che hanno moltiplicato le difficoltà dei residenti – spiega Fabio Cochis, referente di zona della sigla –. Da tempo l’Agenzia ha esternalizzato la gestione dei palazzi, affidati a professionisti privati, e i problemi si sono acuiti. A cominciare dalle difficoltà di comunicazione fra consulenti e Aler". E una di queste sarebbe alla base dell’errore che sta costando caro a tanti nuclei, una cinquantina quelli presenti all’incontro organizzato dal sindacato per mettere a punto contromisure.

"Per fare fronte all’impennata dei costi del gas, Aler ha messo a disposizione un bonus corrisposto agli abitanti dei complessi con caldaia centralizzata – racconta Cochis –. L’errata previsione di esborso da parte del professionista – che aveva fissato in 90mila euro il costo della bolletta, e invece, il conguaglio ha portato la cifra reale a 200mila – si è rivelato un boomerang per le famiglie che non si sono viste più assegnare l’aiuto. Per corrisponderlo – ricorda il sindacalista – l’Agenzia si basa sui bilanci e la spesa preventiva era addirittura ridotta rispetto all’anno precedente".

Dall’incontro sono uscite precise richieste. "Dalla possibilità di un chiarimento con l’amministratore, che finora non ha risposto alle nostre sollecitazioni – ancora Cochis – a quella di un confronto con i vertici Aler, più rispettosa dei rapporti con gli inquilini di quanto non sia la gestione esternalizzata. Alla luce dei conti effettivi, all’Agenzia chiediamo anche di riconoscere il contributo".

A fare le spese della vicenda sono anche i proprietari, il complesso di via Galilei 47 è "misto", accanto agli affittuari "c’è chi nel tempo e a costo di grandi sacrifici è riuscito a mettersi un tetto sopra la testa e adesso si ritrova con questa tegola delle super bollette". In questo quadro è maturata la scelta "di autosospendersi dal pagamento della spese". Sicet e abitanti si rivolgono anche al Comune: "Vorremmo affrontare questa situazione con la sindaca Ivonne Cosciotti". Per lei dallo scorso settembre doppio ruolo, la prima cittadina è anche presidente del Consiglio territoriale di Aler Milano.