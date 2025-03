L’amico di Ramy a processo in abbreviato

Fares Bouzidi, (nella foto) il 22enne tunisino alla guida dello scooter che nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso si è schiantato al termine di un inseguimento con i carabinieri, che è sopravvissuto all’incidente dove, invece, è morto il suo amico Ramy Elgaml, ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Il processo, solo per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, si terrà davanti al gup Fabrizio Filice il prossimo 26 giugno. La richiesta di rito alternativo, che in caso di condanna dà diritto allo sconto di un terzo della pena (da sei mesi a 5 anni è quella prevista dal codice per tale reato), è stata avanzata dopo che era già stata accolta l’istanza di immediato avanzata dalla Procura e fissato il dibattimento in Tribunale per il 18 aprile. I pm che hanno coordinato le indagini sono Giancarla Serafini e Marco Cirigliano.

Re.Mi.