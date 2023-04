La terza farmacia sarà in centro (quando aprirà)

La terza farmacia arriverà nel centro storico. Lo ha deciso il Consiglio comunale che ha approvato una delibera con la quale autorizza la giunta ad esercitare il diritto di prelazione non appena verrà raggiunto il numero di abitanti necessario per ridisegnare la "pianta organica". Occorre, infatti, che i residenti diventino 8.250 rispetto agli 8.033 registrati in anagrafe al 31 dicembre 2022. "Il diritto di prelazione – spiega il sindaco Lidia Reale – permetterà al Comune di aprire la farmacia dove ritiene più utile, nell’ambito dei confini della nuova pianta organica territoriale che si dovrà ridefinire. E per noi deve essere il centro storico e da lì non potrà spostarsi. Si dovrà poi decidere la forma di gestione, se diretta o di terzi con un bando pubblico". In via Roma, il Comune è proprietario degli immobili nei quali era localizzata la precedente farmacia, trasferitasi in via Ennio Doris, che quindi potrebbero essere attrezzati nuovamente e assegnati per ospitare la medesima funzione e per eventuali altri servizi utili alla collettività. Una decisione che rischia di arroventare la campagna elettorale. Le opposizioni per anni hanno protestato per la lunga querelle fra i gestori della farmacia del centro storico e l’amministrazione comunale: i primi volevano aprire anche in altra sede mentre l’amministrazione aveva detto no. Una querelle finita in tribunale che alla fine ha visto il centro storico rimanere senza presidio farmaceutico. Nei prossimi giorni il centrodestra ha annunciato una protesta formale sulla vicenda. Per ora comunque tutto resta fermo, infatti prima che a Basiglio arrivino quei 217 nuovi residenti per poter ottenere la terza farmacia sul territorio potrebbero passare mesi se non anni.

Massimiliano Saggese