La svolta a Pregnana . Tassa di soggiorno: "Ma nessun taglio e nuovi investimenti"

Introduzione della tassa di soggiorno di 2 euro al giorno, nessun taglio ai servizi educativi e sociali per i cittadini, nessun aumento delle imposte e delle tariffe, investimenti per nuove opere pubbliche e l’annuncio che sono in corso interlocuzioni con tre investitori per il riutilizzo delle grandi aree industriali dismesse e abbandonate da anni, l’ex Olivetti, ex Cnh ed ex Citroen. "Pregnana sarà ancora la città del lavoro e dell’informatica, con ricadute positive sull’occupazione e sull’indotto", ha dichiarato il sindaco Angelo Bosani.

Sono le linee guida del bilancio di previsione 2025-2027 presentato durante una seduta aperta del consiglio comunale e che sarà approvato a metà dicembre. "Il bilancio di previsione è in continuità con le scelte che la Giunta e l’Amministrazione hanno portato avanti in questi anni, scelte basate sulla tutela del territorio e dell’ambiente, sul miglioramento e il potenziamento dei servizi per i cittadini, sull’incentivo allo sviluppo delle attività produttive e dell’occupazione", ha spiegato il sindaco. Nel documento è previsto un aumento delle risorse destinate ai servizi educativi e ai servizi sociali attraverso l’incremento delle risorse dedicate a questi ambiti, ma senza aumenti per imposte e tariffe.

Unico ritocco sarà l’adeguamento Istat alle tariffe della mensa. Buone anche le previsioni di entrata degli oneri di urbanizzazione che verranno utilizzate per finanziare gli interventi di manutenzione degli edifici e delle strutture comunali. A questo si aggiungono nuovi finanziamenti per i cantieri già aperti, come la ristrutturazione del municipio e del centro sportivo e per cantieri che saranno avviati nei prossimi anni, tra cui il restyling della piazza della chiesa, il riuso della villa sequestrata alla mafia, la viabilità di collegamento tra via Roma e via Varese con un nuovo parcheggio al servizio del centro storico e della futura scuola. "Una novità significativa è l’introduzione dell’imposta di soggiorno per turisti e visitatori - ha dichiarato il vicesindaco Roberta Gadda - con l’introito generato da questa nuova entrata potenzieremo le attività culturali e di intrattenimento e alcuni interventi di abbellimento della città a beneficio dei residenti e dei visitatori".