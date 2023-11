La raccolta firme: "Luogo pubblico dedicato a Strada"

"Chiediamo che il consiglio comunale intitoli un luogo pubblico a Gino Strada (nella foto), cittadino onorario, ex medico del pronto soccorso dell’ospedale di Rho". È questo il testo di una petizione promossa da Unione Popolare Rho sulla piattaforma change.org e che in poche ore ha già raccolto quasi 200 firme. "Vogliamo che Rho parli e onori sempre la pace e per questi motivi chiediamo che in occasione della prossima seduta del consiglio comunale si dedichi un luogo pubblico a lui - spiega il Comitato promotore -. Gino Strada non ha bisogno di presentazioni e ogni parola per descriverlo sarebbe superflua. È cittadino onorario della nostra città, qui ha lavorato al pronto soccorso, ha speso la propria vita per denunciare e curare le sofferenze delle guerre. Merita di entrare in città dalla porta principale". Ro.Ramp.