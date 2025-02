La piazza del Liberty. Ieri il teatro dei Futuristi. Ora brand e area pedonale

Il Teatro Trianon, al pianterreno dell’Hotel Corso, era il punto di ritrovo dei Futuristi. L’edificio, situato in corso Vittorio Emanuele II, fu danneggiato durante la Seconda guerra mondiale. Ma le bombe risparmiarono il prospetto, che nel 1955 fu trapiantato su un palazzo costruito poco più in là, nella nuova piazza del Liberty, chiamata così dallo stile dell’antica facciata.

All’inizio l’area fu usata come parcheggio, mentre intorno sorgevano nuovi edifici, come la Torre Tirrena, che ospitava nei sotterranei il cinema Apollo. Nel 2012 fu pedonalizzata, mentre i palazzi venivano colonizzati da grandi catene commerciali. Da ultima arrivò la Apple, nel 2018, negli spazi dell’ex cinema: l’azienda ridisegnò la piazza con tanto di fontana e ampia scalinata che conduce ai sotterranei.

"In molti ora si siedono a mangiare sui gradoni", racconta Maria Lagueruala, che lavora in una caffetteria. "È una bella piazza - aggiunge Sandra Neri, che abita in centro - Peccato però sia priva di verde. Come spesso accade in questi progetti di riqualificazione".

Thomas Fox