La parrucchiera dei Vip: "Un lavoro spettacolare"

"Tanto entusiasmo e adrenalina. Una carica per fare ancora meglio a Novate". Sono queste le parole di Rossella Borgonovo, parrucchiera di via XXV Aprile, al ritorno dall’esperienza del Film Festival di Roma. Durante la manifestazione che si è svolta nella capitale ha avuto modo di curare l’acconciatura di attori, giornalisti, tik toker e in particolare di due attrici: Rossella Ambrosini, presente al festival con un corto e Karole Rocher.

"Mi piace lavorare con il mondo dello spettacolo: le corse da un camerino all’altro, la macchina che ti porta di corsa dall’albergo agli studi – spiega Rossella Borgonovo –. In queste occasioni mi carico emotivamente, crescono l’entusiasmo e l’adrenalina. Quando torno nel mio salone di Novate, sono ancora più motivata e con tanta voglia di pensare alle mie affezionate clienti. Con alcune attrici si è instaurato un buon rapporto, mi chiedevano consigli anche sul trucco e sui vestiti, in base alle pettinature. È bello avere la fiducia delle persone e ringrazio Revlon professional per la possibilità offerta". Negli anni scorsi la parrucchiera novatese è stata più volte scelta per lavorare al concorso di bellezza Miss Italia. La passione per il mestiere l’ha assorbito da sua madre, iniziando da ragazzina in bottega. Poi una lunga esperienza in Fininvest e poi Mediaset, in cui ha pettinato per anni Paola Barale, Emilio Fede, Gianfranco Funari, le veline e molti altri personaggi televisivi e conduttori. Infine la scelta di tornare a Novate, aprire un negozio con il marito che poco tempo dopo è mancato. E quello è stato il momento più difficile, riuscire a reagire, portare avanti l’attività da sola e superare la drammaticità di quei lunghi mesi, in cui tutto era in un precario equilibrio. In quel negozio lavora ancora oggi, con il suo staff a cui è legata da anni. Insieme a lei a Roma anche Veronica Mariani, la più giovane ragazza del negozio. "Ho deciso di portare con me Veronica, una ragazza che lavora con me da qualche anno e professionalmente è cresciuta molto. Ha avuto l’opportunità di mettersi alla prova con altre realtà. È stata una esperienza premio, diciamo così. Questo è stato reso possibile grazie ad Anna e Ornella, l’altra parte del mio staff, che hanno portato avanti il negozio durante la nostra assenza", conclude Rossella Borgonovo.