La Mille Miglia sveglia Cassano d'Adda, applausi e critiche sui social

Il rombo dei motori della Mille miglia ha svegliato la città di buon’ora sabato con il passaggio delle auto storiche lungo le strade cittadine. L’attraversamento delle 400 auto dirette a Treviglio, attese per le prove cronometrate della giornata di sabato e il terzo controllo timbro, nonostante l’orario insolito ha fatto registrare la presenza di numerosi cittadini lungo il tragitto armati di cellulari e macchine fotografiche per immortalare il passaggio della Mille miglia, considerata la corsa più bella del mondo. La competizione automobilistica di passaggio nella città delle acque ha raccolto molti applausi, ma non sono mancate le note critiche. In molti speravano infatti in una accoglienza più partecipata da parte del Comune: "Non si è visto nessun welcome Mille miglia a Cassano d’Adda da parte dell’Amministrazione o della Pro loco", si legge tra le note critiche sui social; critiche che tuttavia non hanno scalfito l’entusiasmo di chi ammirava quelle vetture che hanno fatto la storia dell’auto. Ste.Da.