La Lombardia e le imprese tecnologiche

Razzante*

Le politiche industriali lungimiranti sono quelle che ottimizzano le risorse territoriali e valorizzano comparti strategici come quelli legati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Da questo punto di vista la Regione Lombardia sta dimostrando di essere sulla strada giusta mettendo in campo strumenti per sostenere la competitività del territorio e incentivare la creazione di nuove imprese innovative. Ne è un esempio il bando “Lombardia Venture Step“, voluto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per supportare l’accesso al capitale di rischio da parte delle imprese innovative lombarde, in particolare start up e scale up che operano nel campo delle tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e tecnologie rinnovabili e pulite. Questa iniziativa si situa nel solco della Strategia STEP – Strategic Technologies for Europe Platform, varata dall’Unione europea. La dotazione finanziaria è di 70 milioni di euro derivanti dalle risorse FESR 2021-2027. Il bando è stato aperto il 27 gennaio e si chiuderà il 27 marzo 2025. In questa finestra temporale, i gestori di fondi di Venture Capital possono presentare proposte di investimento sulla base delle quali Regione Lombardia selezionerà quelle ammissibili e meritevoli di finanziamento da parte di ‘Lombardia Venture Step’ per il tramite di fondi paralleli. L’obiettivo è consentire al sistema lombardo di rafforzare la propria capacità di competere sugli scenari globali, accompagnando la crescita delle imprese impegnate in settori cruciali per la trasformazione economica come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, le tecnologie verdi e le biotecnologie anche mediche. In particolare 50 milioni di euro sono destinati a sostenere lo sviluppo del deep tech e del biotech, mentre per il clean tech sono previsti 20 milioni di euro.

*Docente

di Diritto dell’informazioneall’Università Cattolica

di Milano