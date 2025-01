La lirica gratis al teatro Pime. C’è “Gianni Schicchi“ di Puccini

La lirica, forma d’arte Patrimonio dell’Umanità, sarà protagonista al Teatro Pime oggi con “Liricamente Lions”. È “Gianni Schicchi”, l’opera comica in un atto di Giacomo Puccini che sarà messa in scena. Un esperimento per divulgare l’amore per la lirica, realizzata dall’associazione Lions International di Milano e dalla Fondazione Natale Ferrario, con la sponsorizzazione del Presidente dell’associazione “Amici della Lirica” di Monte Carlo, Enrica Ferrario.

L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Milano e il patrocinio del Municipio 7, fa parte del progetto “Liricamente Lions” che mira a dare visibilità ed accessibilità al melodramma, regalando al pubblico l’ascolto gratuito di un’opera lirica ogni anno. La prima dell’anno si apre, appunto, con l’opera buffa di Giacomo Puccini, Gianni Schicchi, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti. "Sono molto felice di appoggiare questo evento che trovo molto interessante per promuovere la passione per la lirica", afferma Daniela Javarone, presidente dell’associazione Amici della Lirica.

Per la realizzazione è stata organizzata grazie alla passione del governatore del distretto Lions 108 lb4, Rossella Vitali, la Fondazione Natale Ferrario, l’organizzatrice Anna Laura Longo, soprano dalla carriera internazionale. Dirigerà il maestro concertatore Massimiliano Di Fino con la regia di Valerio Lopane. Il trucco e le acconciature a cura della scuola Up - Prendo – Bergamo in collaborazione con Musica Proibita Management. Inoltre, sarà prevista una borsa di studio per ciascuno dei giovani artisti che interpreteranno i ruoli, affiancati e supportati da artisti professionisti. Insomma, tutti hanno creduto nella necessità di divulgare il fascino della forma d’arte tutta italiana e nell’importanza di sostenere chi in essa investe il proprio futuro.

Chiara Arcesi