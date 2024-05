Quando nasce la festa di Natale?

"Nel 2001, all’inizio i ragazzi cantavano, ballavano e solo pochi suonavano, poi sono stati istituiti corsi per musicisti, abbiamo coinvolto più ragazzi e la festa è diventata qualcosa di più grande".

E i prof che ruolo hanno?

"Inizialmente pochi docenti erano interessati. Vedere l’importanza della festa per il quartiere, il coinvolgimento di tanti alunni e i risultati raggiunti, ha portato i docenti a sentire la festa come un momento centrale per la scuola. Ora sono numerosi i prof coinvolti già dalla scelta del tema. La festa è il risultato del lavoro di squadra in cui ognuno gioca un ruolo diverso".

Come viene scelto il tema?

"Nasce un po’ per caso: a volte da una canzone, a volte da un argomento affrontato a scuola. Negli ultimi anni la tematica è legata al programma di terza; il copione è pensato sia con gli insegnanti sia a partire da riflessioni e temi svolti dai ragazzi su argomenti come la conoscenza di sé, i cambiamenti, l’orientamento e il futuro".

Perché è così importante la festa?

"È diventata un momento di incontro che il quartiere si aspetta. Le famiglie sono protagoniste e la scuola diventa una presenza viva che mostra anche all’esterno quello che i ragazzi, con umiltà e fatica, imparano e i genitori ne vedono i frutti".