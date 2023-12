La Cri premia volontari e donatori di sangue

Una serata per riconoscere l’impegno dei volontari del comitato della Croce rossa di Cinisello, che si sono distinti per anzianità di servizio e per donazioni del sangue, "contribuendo in modo significativo alla diffusione dei principi e dei valori della Cri sul nostro territorio". Il presidente Alberto Piccaluga e il suo predecessore Walter Riva, sul palco dell’auditorium del Pertini, hanno così consegnato le medaglie per i 15, 25 e 35 anni di attività e gli attestati ai donatori del sangue (da una a 60 donazioni). Tanti i veterani: Simona Zappa indossa la divisa rossa dal 1991, Angela Valentini e Matteo Gandini dal 1999. Giovanna Pietraroia si è unita alla famiglia della Cri nel 1984, Fernanda de Angelis nel 1983. Giampiero Carletti è volontario addirittura dal 1980 e dice: "Ecco cosa vuol dire essere fedeli". Premiata anche Carlotta Iezzi con i suoi 15 anni la più giovane volontaria. La.La.