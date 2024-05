La città si prepara a cambiare faccia. All’asta il terreno di via Resistenza

C’è tempo fino al 21 giugno per presentare un’offerta e acquistare il terreno di via della Resistenza 13/15. La base d’asta parte da 950mila euro e questo ultimo passaggio fa avvicinare al progetto di rigenerazione urbana che il Comune spera venga realizzato per riqualificare completamente un’area in pieno degrado da anni.

Il terreno è edificabile: si potrà costruire una palazzina residenziale e un parcheggio a uso pubblico. In più, il progetto prevede nuove aree commerciali, un mercato coperto e spazi per eventi. "Nei prossimi anni - spiegano dall’Amministrazione - cambierà completamente il volto di via della Resistenza dove potrà finalmente compiersi il piano di rigenerazione urbana, già iniziato con l’acquisto del capannone in stato di degrado che diventerà un mercato coperto e uno spazio eventi. Ora, l’Amministrazione compie un ulteriore passo che contribuirà a riqualificare l’intera zona. Il Comune ha bandito un’asta pubblica per la vendita dell’area di proprietà comunale in via della Resistenza, di fronte al capannone, per una superficie complessiva di circa 7.330 metri quadrati, destinati a uso residenziale". Si tratta di un intervento importante per la rigenerazione urbana, ma anche simbolico: in questa area, la famiglia di ‘ndrangheta dei Barbaro, attraverso lavori di edilizia e movimento terra di cui si occupava, ha scaricato, all’inizio degli anni 2000, rifiuti illeciti, macerie e materiali di scarico, inquinando il terreno. Ora, chi acquisterà l’area, dovrà prendersi carico anche della bonifica del terreno, rimuovendo i rifiuti. C’è attesa per le proposte e per il progetto definitivo che realizzerà chi si aggiudicherà l’asta a rialzo. Quello che è sicuro, in questo piano di rigenerazione urbana, è la parte già acquisita dal Comune: il capannone di fronte al terreno, in pieno degrado da diversi anni, è stato acquistato dalla proprietà, con circa 500mila euro (in totale il prezzo era di circa 860mila euro), per realizzare un mercato coperto.

Un progetto premiato da Regione Lombardia con un contributo di 630mila euro, con fondi destinati anche a sostenere il commercio locale. Il mercato coperto di via della Resistenza ospiterà non solo banchi di prodotti alimentari e non alimentari, ma anche spazi dedicati alla ristorazione, seguendo modelli analoghi già sperimentati in altre città di Italia e all’estero. Il progetto, elaborato dal Comune in sinergia con Confcommercio, propone anche aree di intrattenimento e cultura, per una completa rigenerazione dell’area.