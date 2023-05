La città del futuro Sei milioni di euro per il Parco dello sport con tutte le discipline

di Francesca Grillo

Dopo l’ok a procedere, nei giorni scorsi, con la realizzazione della nuova scuola Gobetti, la Giunta cesanese ha approvato un nuovo maxi progetto del valore di oltre 6 milioni di euro: il Parco dello sport. "In questi giorni i settori tecnici del Comune sono a pieno regime per progettare la Cesano del futuro – spiega soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Pozza –. Sono settimane concitate, tra quadri economici, burocrazie, pareri dei vigili del fuoco, del Coni e tanto altro lavoro che sta dietro alla realizzazione di questi grandi progetti che abbiamo sognato e che ora stanno vedendo la luce". "Nella zona da via Vespucci al quartiere Tessera realizzeremo il più grande intervento di rigenerazione urbana di tutto il sud ovest milanese – afferma l’ex sindaco Simone Negri, ora consigliere regionale, che ha seguito da vicino i progetti –. L’area sarà riqualificata con il Civic Center, spazio di scambio sociale e aggregazione, con la nuova scuola primaria con la piscina, che attendiamo ormai da troppi anni, e il Parco dello sport". L’assessore Pozza spiega che il progetto esecutivo del parco prevede la realizzazione di un altro campo da rugby, un campetto polifunzionale per calcetto, pallavolo e basket e sarà previsto un percorso per i runner, con attrezzi per allenarsi all’aria aperta. Sarà, inoltre, possibile incrementare il parco con nuove attività. "La costruzione di palazzi crea delle barriere fisiche e psicologiche – aggiunge Pozza –, mentre la realizzazione di opere aperte a tutti, fruibili per la socialità, sanno essere anello di congiunzione tra aree urbanistiche differenti. Per questo è ancora più importante e significativo dare vita a un parco di alto valore in quest’area". Per realizzare il sogno del Parco dello sport ci vorranno circa 5 milioni di euro finanziati dal Pnrr e il resto sarà messo sul piatto dal Comune. "Un progetto che si aggiunge a una complessa riqualificazione di alcune aree cesanesi che daranno nuovo volto al territorio – conclude il neo sindaco Salvatore Gattuso –, per dare nuovo impulso alla vita cittadina e un nuovo volto ai quartieri".