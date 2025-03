La battaglie delle donne, tra “dimenticanze“ e nuove protagoniste

Severini Melograni

Cara , mi chiamo come lei ma sono un pochino più grande: ho 77 anni. L’8 marzo è appena passato e io che di 8 marzo ne ho visti anche troppi mi chiedo sé queste ricorrenze servano poi a qualche cosa. Le nostre figlie e le nostre nipoti danno per scontato tutto: la parità, le quote rosa, e io mi rendo conto che invece sta cambiando il mondo intorno a noi e quello per cui abbiamo tanto lottato, pluff! Potrebbe scomparire da un momento all’altro... Basta vedere cosa succede nei sud del mondo e come le donne vengono trattate: ridotte in schiavitù. E il mondo per così dire civilizzato che fa? Niente, sta zitto.

C.

Gentile collega, quello che lei scrive rispecchia una realtà terribile. L’Afghanistan che dovrebbe essere per tutte le donne occidentali un argomento continuo, quotidiano di battaglia, ha l’onore delle cronache solo ogni tanto, magari soltanto in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo. Anche per questo motivo i giorni consacrati al ricordo dei diritti sono importanti e non è vero che debbano essere aboliti. Oggi intorno alle 11 andrà in onda su Radiorai Gr Parlamento una premiazione ad otto donne che si sono distinte per talento e forza, che si è svolta proprio qui a Milano, al Teatro della Memoria domenica scorsa. Riconoscimenti sono stati assegnati a Dijana Pavlovic, Ilaria De Palma, Marva Griffin, Cristina Githmy, Rita Agnese D’Arenzo Losito Ranci, Bethania Simoes È stata fortemente voluta da una paladina delle donne: una ragazza africana-italiana, bella dentro e fuori, che si chiama Bali Lawal e lotta, attraverso eventi e manifestazioni, per i nostri stessi obiettivi. Bali à più italiana di tanti... Ed è giusto valorizzarla!

Sua Nonna