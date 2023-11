Kiton in Triennale. E sede milanese per Upskill 4.0

La Scuola di alta sartoria entra in Triennale con il marchio napoletano Kiton e un progetto di formazione comune. La collaborazione si struttura in una mostra coprodotta da Triennale e Kiton - “Tailoring school. A journey into education“ - che verrà presentata dal 12 al 16 gennaio 2024, durante la Milano Fashion Week, e da una serie di appuntamenti. Saranno coinvolte diverse scuole del territorio. "Quello della formazione è uno dei temi principali che un’istituzione deve porsi, soprattutto pensando al significato che ricopre per le nuove generazioni e al confronto che porta con sé. Triennale Milano vuole tornare a essere una Scuola", sottolinea il presidente Stefano Boeri.

Punta su Milano anche Upskill 4.0, spinoff dell’Università Ca’ Foscari Venezia specializzata in design dell’innovazione, presieduta dall’economista Stefano Micelli e insignita dell’ADI Design Index 2023 che ha aperto ieri la sua prima sede meneghina, negli spazi di Lom – Locanda Officina Monumentale in via Galileo Ferraris. in due anni, 90 aziende artigiane e oltre 400 studenti italiani hanno dato vita a percorsi di innovazione digitale. In città per il Laboratorio Lopane, officina di restauro d’auto d’epoca, gli studenti hanno già sviluppato un simulatore che attraverso la gamification permette agli utenti di arrivare a modellare la lamiera e ricreare un pezzo della carrozzeria di un’auto d’epoca. Per la ciclofficina La Ciclistica Milano (foto) hanno ideato una carta d’identità digitale dove è possibile trovare le informazioni per la gestione e il mantenimento delle bici sartoriali.