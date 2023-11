Janssen sposta a Milano il suo quartier generale

Il distretto produttivo di via Buonarroti perde un pezzo dietro l’altro. Non solo la crisi di Siae, con la messa in vendita della controllata Sm Optics e un capannone dismesso poco distante mai rifunzionalizzato nonostante l’avvio dei lavori, poi subito abbandonati. Dopo quasi mezzo secolo di presenza in città, Janssen sta ultimando il trasloco per abbandonare la sede colognese e approdare a Milano. "Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, ha deciso di trasferire il proprio headquarter dalla sede storica al quartiere Bicocca, a pochi passi dalla metropolitana lilla. Questa scelta è da considerarsi nell’ambito di un quadro più ampio di rinnovamento che Johnson & Johnson sta effettuando a livello globale e che include anche una rinnovata corporate image – ha fatto sapere la multinazionale in una nota –. La nuova sede di Milano rappresenta inoltre la concreta testimonianza della volontà del gruppo di continuare a investire nel nostro Paese e, in particolare, nel territorio lombardo".

Janssen era presente a Cologno dal 1975 e, con più di 1.500 collaboratori, rappresentava una delle aziende di maggiori dimensioni non solo della città ma di tutto il Nord Milano. Alta percentuale di dipendenti donne (circa il 47%) ed età media di 42 anni, la sede di via Buonarroti è stata il centro nevralgico delle attività commerciali, di ricerca e di sviluppo. Negli anni la multinazionale ha sostenuto diverse campagne del Comune di Cologno, come ad esempio il progetto Artemisia, per il sostegno alle donne vittime di violenza, e la Casa di Lorenzo dell’associazione Perrone per i malati oncologici. La.La.