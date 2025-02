Isabella Faraldi è Cavaliere al Merito

Cavaliere al Merito per una zibidese. È Isabella Faraldi funzionaria al ministero dell’Economia e delle Finanze. È stata premiata dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia insieme all’assessore Giacomo Serra. Un’onorificenza dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" attribuita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivata anche a Zibido San Giacomo. Le congratulazioni della sindaca Sonia Belloli a Isabella Faraldi che è funzionaria presso il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e ha ricevuto il riconoscimento dal prefetto Claudio Sgaraglia e dall’assessore alle Politiche sociali e giovanili, Innovazione tecnologica, Ambiente e Gemellaggio del Comune di Zibido San Giacomo Giacomo Serra.

"Occorre superare gli stereotipi sui dipendenti della pubblica amministrazione. Ci sono delle eccellenze che permettono di far funzionare una macchina complessa - sono le parole della sindaca -. E va riconosciuto loro il merito perché dimostrano passione per il proprio lavoro e alto senso delle istituzioni. Ognuno, qualunque posizione ricopra, è parte di un puzzle complesso ed è quindi indispensabile nel momento in cui si impegna per rispondere alle richieste della cittadinanza. A noi politici spetta il ruolo di indirizzo delle politiche pubbliche, ma sono i dipendenti che devono poi, secondo le proprie competenze e ruoli, metterle in pratica". "Con grande orgoglio - dichiara l’assessore Serra - a nome dell’Amministrazione ho avuto l’onore di consegnare l’onorificenza a una nostra concittadina che, con il suo impegno nel lavoro, rappresenta un’eccellenza e dà lustro anche alla nostra comunità". La motivazione: "Funzionario in servizio al ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dimostrato grande scrupolosità e impegno. Affidabile, seria, competente e disponibile, con un alto senso dello Stato che la rende un professionista della pubblica amministrazione di grande valore morale".

Massimiliano Saggese