Invimit cerca partner per progetto di recupero di Piazza D'Armi a Baggio, scadenza 24 luglio"

Invimit, società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze (nella foto, Giancarlo Giorgetti), ha pubblicato – nella sezione news, sulla home page del sito della società – un invito a manifestare interesse per la selezione di un partner per l’iniziativa di recupero e valorizzazione di Piazza D’Armi a Baggio, un asset di circa 388.000 mq di proprietà del Comparto 8 quater del Fondo i3-Sviluppo Italia, gestito da Invimit. Il progetto prevede lo sviluppo di circa 135.000 mq di superficie lorda edificabile e la realizzazione di uno dei più grandi parchi urbani di Milano, che si estenderà sul 75% dell’area. Per realizzare l’iniziativa, l’asset verrà conferito in un FIA immobiliare riservato di nuova istituzione, il “Fondo Virgilio”, inizialmente gestito da Invimit. La maggioranza delle quote emesse a fronte dell’apporto saranno cedute a un investitore selezionato, mentre la parte rimanente resterà di proprietà di un fondo la cui titolarità delle quote è del MeF.

Con l’invito alla manifestazione di interesse, si apre la fase di pre-commercializzazione della maggioranza delle quote del Fondo Virgilio, all’esito della quale verrà richiesto il nulla osta alla Consob per la commercializzazione ai sensi dell’art. 43 del TUF. I soggetti interessati che si qualificano come investitori professionali e che rispettano i requisiti richiesti potranno avere accesso, dopo aver sottoscritto un accordo di riservatezza, alla data room per la consultazione del memorandum del progetto. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, che potranno pervenire anche da più investitori congiuntamente, è il prossimo 24 luglio.