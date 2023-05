Investe un pedone e scappa, preso il pirata della strada: “Non mi ero accorto di nulla”

San Donato Milanese (Milano) – "Non mi ero accorto di nulla". Questa la giustificazione del pirata 70enne data agli agenti della polizia locale che non gli hanno creduto e gli hanno sospeso la patente. L’anziano venerdì mattina aveva investito un giovane 27enne senza fermarsi.

L’incidente è avvenuto sulla statale via Emilia nel tratto che attraversa San Donato Milanese. Il ragazzo si stava recando al lavoro quando, attraversando la strada, è stato urtato da un’auto rimanendo ferito seriamente, ma non in pericolo di vita. Soccorso è stato trasportato al pronto soccorso. Sul posto era intervenuta la polizia locale, ma l’investitore aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Gli agenti lo hanno identificato in meno di 24 ore. Grazie ai controlli a 360° e ad alcune testimonianze gli agenti della polizia locale di San Donato lo hanno individuato seguendo le tracce lasciate sui circuiti di sorveglianza della zona. Sono arrivati fino a Rogoredo dove viveva il pirata che è un automobilista 70enne, residente a Milano. Convocato al comando della polizia si sarebbe giustificato asserendo di non essersi accorto di aver travolto un pedone. Il 70enne è stato denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente. Guidare su strade urbane e interurbane è sempre più pericoloso. Una raffica di incidenti stradali che in questi ultimi giorni, complice anche il maltempo, hanno insanguinato le strade del milanese. Ma le cause prevalenti sono sempre le stesse velocità sostenuta, soprattutto nei centri abitati dove vige il limite dei 50 chilometri orari e distrazioni al volante dovute prevalentemente al cellulare adoperato impropriamente.