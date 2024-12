Malore a San Siro durante Inter-Udinese, cosa è successo al tifoso nel primo anello blu

Milano, 19 dicembre 2024 – Durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Udinese, al minuto 40, uno spettatore delle prime file ha avuto un malore. Il capitano nerazzurro, Alessandro Bastoni, si è accorto, in occasione di un calcio d'angolo, del malore del tifoso sugli spalti, con l'arbitro Massimi che ha fermato il gioco.

Marko Arnautovic, autore del primo gol dell'Inter

La partita è stata sospesa per consentire il soccorso al supporter, infermieri e operatori del soccorso sono subito intervenuti, in particolare con quello che sembra un massaggio cardiaco per il tifoso. Il match è ripreso dopo sei minuti e la formazione di casa, già in vantaggio per uno a zero, grazie al gol di Arnautovic, ha raddoppiato con Asllani. Al termine delle operazioni di soccorso, il gioco è ripreso dopo circa 6 minuti di interruzione, mentre la barella con i soccorritori hanno lasciato il campo dal tunnel sotto la curva sud.