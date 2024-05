Le Pink Amazons Dragon Boat insieme sulla canoa nel mare di Milano: "Dopo il tumore al seno torniamo a vivere"

Milano – Loro malgrado, la vita le ha messe sulla stessa barca. E loro le sorridono, pagaiando. È attiva all’Idroscalo un’associazione di donne operate di tumore al seno. Si chiamano Pink Amazons Dragon Boat Milano, fanno parte del movimento Bcs (Breast cancer survivors) e si allenano nel mare meneghino tre volte alla settimana. Accomunate da storie di tenacia e speranza, affrontano le acque dell’Idroscalo con una canoa multiposto adornata con la testa e la coda di un drago, simbolo di benessere. E remano. Perché?

"Intanto perché è scientificamente provato che, oltre a diminuire l’ansia e lo stress, il movimento ritmico della pagaiata aiuta a ridurre il linfedema, il gonfiore al braccio che può presentarsi in seguito all’intervento chirurgico. E poi, cercare emozioni all’aria aperta è il nostro modo per tornare alla vita": queste le parole della presidente del gruppo, Annalisa Pirastru, 63 anni, operata nel 2015 e salita in barca nel 2016 ("da allora, non ho più smesso"). Praticare sport, partecipando anche ad alcune gare, aiuta a condividere storie, creare comunanza e guardare avanti.

"C’è chi è convinto che il mare a Milano non esista. Per noi non è così. Il nostro mare è l’Idroscalo, un luogo dell’anima, che cambia colore col susseguirsi delle stagioni e riflette i nostri stati d’animo - prosegue la presidente -. Ci consideriamo sorelle, oltre che amiche e compagne di squadra". L’associazione, che si allena col supporto dell’Idroscalo Club, è nata nel 2013. Oggi conta 40 socie tra donne operate e supporters; 20 quelle più attive. "L’obiettivo è anche far conoscere l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e di un corretto stile di vita". Un messaggio rivolto alle donne, "ma anche agli uomini, perché, per quanto raramente, il tumore al seno può colpire anche loro".

Proprio nell’ottica di una sensibilizzazione, domenica 12 maggio all’Idroscalo le Pink Amazons festeggeranno il loro 11esimo compleanno con una conferenza-dibattito (ore 10) alla presenza di Daniela Lucini, professore ordinario alla Scuola di specializzazione in Medicina dello sport dell’Università degli studi di Milano, e Giovanni Farina, terapista dedicato al trattamento del linfedema. Seguirà, alle 11, il battesimo dell’acqua di Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia. Al termine dell’evento, con la cerimonia dei fiori verranno ricordate "le amiche che purtroppo non ce l’hanno fatta e non sono più con noi".