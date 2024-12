A letto con l’influenza? Febbre (lunga), virus intestinali e raffreddore sono gli ospiti non graditi delle feste in Lombardia

Milano, 30 dicembre 2024 – Se state trascorrendo queste feste in compagnia di febbre, raffreddore, sintomi gastro-intestinali e mal di gola sappiate che non siete soli. L’influenza – come ampiamente preannunciato – ha iniziato a colpire duramente. Basta fare un rapido scroll sul cellulare per avere un polso (empirico) della situazione: defezioni e assenze causata dai malanni di stagione certo non mancano anche quest’anno. Quella è in circolazione una forma influenzale “lunga” che porta ad avere la febbre per 3-4 o anche 5 giorni e con temperature oltre i 39 gradi. Il picco non è comunque ancora arrivato, anche se ormai è vicino (stando alle ultime previsioni è atteso per la metà di gennaio).

In base ai più recenti dati di RespiVirNet - Sorveglianza integrata dei virus respiratori (aggiornamento del 27 dicembre) la percentuale dei campioni risultati positivi all’influenza sul totale dei campioni analizzati risulta pari a 9,1%, in aumento rispetto alla settimana precedente (6,6%). Va comunque sottolineato che attualmente è in atto una co-circolazione di diversi virus respiratori – anche in Lombardia – che contribuisce a determinare il valore di incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) registrato dell’ultima settimana (10,1 casi/1000 assistiti) tra cui in particolare Rhinovirus, virus influenzali e VRS.

In regione quest’anno la campagna di vaccinazioni anti influenzale ha fatto segnare un +10% rispetto a un anno fa. Inoltre per migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali è nata in Lombardia l’iniziativa sperimentale degli 'Hotspot infettivologici'. Di cosa si tratta? Sono una novità che riguarda il primo livello di cura ed offrono un supporto sul territorio per i cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l'attività ordinaria dei medici di medicina generale. Gli Hotspot sono attivi nelle sedi Asst situate in strutture di Continuità Assistenziale, Case di Comunità o spazi dedicati all'interno di presidi ospedalieri. Oltre 500 medici di medicina generale e circa 270 medici di continuità assistenziale hanno aderito al progetto, garantendo competenza e supporto ai pazienti. Sono operativi dalle 20 alle 24, 7 giorni su 7, attraverso il numero 116117, gestito da Areu. Non sono ad accesso diretto, i medici di continuità assistenziale valuteranno telefonicamente la necessità di indirizzare l'assistito (cittadini dai 6 anni in su con sindromi respiratorie) presso l'Hotspot più vicino.