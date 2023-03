Infermeria veterinaria in polizia Progetto pilota in via Cagni per cani e cavalli “in divisa”

Taglio del nastro ieri all’Infermeria veterinaria della Questura di Milano in via Cagni in zona Bicocca: cani e cavalli poliziotti potranno essere visitati e curati negli spazi a loro dedicati all’interno della Caserma Annarumma del III Reparto Mobile, nella prima struttura veterinaria della Polizia di Stato realizzata sul territorio nazionale. A dirigerla è il medico Veterinario principale della polizia, la dottoressa Alessia Madonia, che insieme ai colleghi accoglierà cani e cavalli in servizio nelle squadre cinofile e a cavallo di Lombardia ed Emilia. In caso di necessità sarà possibile effettuare visite mediche, profilassi vaccinali, esami di laboratorio e diagnostica per immagini. "Questa struttura – parole del questore Giuseppe Petronzi – è pensata per fornire un adeguato supporto professionale, importante per gli animali e di conseguenza per il servizio alla cittadinanza". Lo stesso questore ha poi consegnato un riconoscimento a Platone, cane poliziotto di 8 anni “congedato“ di recente. Dal 23 luglio 2016, è stato impiegato in 190 servizi di ordine pubblico allo stadio di San Siro tenendo a bada ultrà che lanciavano bombe carta e fumogeni e in altri 30 in altri impianti sportivi del nord Italia; in 14 servizi di vigilanza in occasione dei Gran Premi di F1 a Monza e in 80 servizi di rappresentanza. Ancora, 50 servizi accompagnando la “pattuglia appiedata“ durante il periodo Covid sui 280 totali svolti nella città di Milano. Grazie a lui, poi, sono stati sequestrati 500 grammi di droga; 22 persone denunciate e tre arrestate. A premiarlo, ieri, l’onorevole Michela Vittoria Brambilla.

Dopo il commiato dal suo conduttore, l’assistente capo Coordinatore Simone Zaninotto, Platone è stato accolto da Bruno Tagliaferri, allevatore di cani piacentini, che, in cambio, ha omaggiato la Questura di Milano con Argo, pastore tedesco di 6 mesi, per il suo arruolamento.

Intervenuto all’inaugurazione dell’Infermeria il prefetto di Milano, Renato Saccone, che ha lodato "la grande capacità della Questura di Milano di sapersi sempre innovare. Perché bisogna sì avere una strategia ma, senza le “piccole cose“, tanti tasselli, le strategie sono vuote". Presente anche il prefetto Daniela Stradiotto, direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato. "Questo – ha sottolineato – è un punto d’arrivo e di partenza. L’obiettivo è far diventare questa infermeria un progetto pilota". Sul piazzale, poi, i reparti cinofili di Malpensa, Linate e Orio al Serio oltre ai cani poliziotto e al Reparto a cavallo dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano insieme a tutte le unità cinofile delle altre forze dell’ordine e degli enti milanesi.

Marianna Vazzana