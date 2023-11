Inclusione e prevenzione delle dipendenze. Offerta formativa, approvato il piano

Servizi, investimenti e progetti per oltre duemila alunni fra materne, primarie e medie, in aula il piano dell’offerta formativa 2023-2024, servizi confermati e anche i progetti, fra educazione ambientale, inclusione e legalità. Fra i ritorni annunciati quello di Giorgia Benusiglio, la testimonial antidroga "che - così l’assessore all’Istruzione Sabrina Cagnardi - venne già a Inzago lo scorso anno, e che gli insegnanti hanno chiesto a gran voce di ricontattare". Un "vulnus" la mancata attivazione, anche quest’anno dopo vari consecutivi, di un servizio Piedibus, "mancano volontari accompagnatori. Abbiamo lanciato molti appelli, senza successo. E “appaltare” il servizio a una cooperativa avrebbe costi eccessivi".

Il piano si apre con una carrellata sulla popolazione scolastica inzaghese, che conta, fra gli studenti, anche quelli della paritaria dell’Infanzia Aldo Moro e gli iscritti all’istituto superiore Maria Bellisario, "collettore" di iscritti anche da molti Comuni del circondario. Sono riconfermati per l’anno in corso gli esborsi e i contributi per mensa scolastica, pre e post scuola, accompagnamento con scuolabus, contributo per libri di testo. Qualche numero sulla mensa, che comporta una spesa totale annua di circa 670mila euro di cui 86 mila e 400 circa a carico dell’ente pubblico. Nel piano una carrellata sugli interventi di manutenzione degli edifici scolastici nell’ultimo anno, mentre è ancora in una nebulosa la programmazione degli interventi futuri, in particolare l’efficientamento energetico alla primaria Sturiale e alla scuola media, "non sono ancora stati finanziati con i fondi del Pnrr, si stanno valutando altri canali di finanziamento". M.A.