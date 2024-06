Milano, scontro tra moto in piazza Firenze: un centauro in ospedale, l’altro ricercato

Incidente con omissione di soccorso nel primo pomeriggio di giovedì 13 giugno in corso Sempione. Secondo le prime informazioni, due moto si sono scontrate all'incrocio con piazza Firenze qualche minuto dopo le 14: ad avere la peggio è stato un sessantaseienne, che ha riportato una grave ferita a una mano ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda; non sarebbe in pericolo di vita, ma la preoccupazione dei medici è concentrata soprattutto sulle condizioni dell'arto lesionato.

Le indagini

In corso Sempione sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e cercare elementi che possano aiutare a rintracciare il motociclista pirata, che si è allontanato senza prestare soccorso all'altro centauro ferito. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall'analisi dei filmati registrati dagli occhi elettronici installati nella zona.