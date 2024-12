Milano, scontro in moto in via Arbe: neo patentato rischia la paralisi

Milano – Il Mercedes Sprinter ha svoltato a sinistra, senza dare precedenza alla moto Aprilia che stava arrivando sulla carreggiata opposta. L’impatto è stato inevitabile quanto devastante per il diciottenne alla guida della due ruote con il foglio rosa: il ragazzo è stato sbalzato a terra e ha riportato gravi traumi; è stato operato d’urgenza, ma secondo le prime informazioni potrebbe rischiare la paralisi per le lesioni a due vertebre. Il furgone non avrebbe dovuto essere lì, perché, stando ai primi accertamenti della polizia locale, era stato sottoposto a fermo amministrativo per la violazione dell’articolo 82 del Codice della strada, che punisce chi utilizza un mezzo per trasportare persone senza autorizzazione. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 11 di ieri in via Arbe. Stando a quanto risulta, il furgone guidato da un quarantaduenne peruviano, che stava percorrendo l’arteria stradale dalla periferia verso il centro, ha svoltato a sinistra all’incrocio con via Romussi. In quel momento, però, stava arrivando dalla direzione opposta l’Aprilia del diciottenne, che stava andando dritto e quindi aveva la precedenza.

Dopo lo schianto, il giovane motociclista è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in condizioni gravissime al Niguarda, dov’è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: ha riportato traumi a diversi organi interni, ma a preoccupare sono in particolare le lesioni a due vertebre; i medici stanno anche cercando di ridurre la pressione intracranica. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico. Nel frattempo, i ghisa del Radiomobile hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire traiettorie e dinamica. Il conducente dello Sprinter, residente in città, è stato sottoposto ai test sull’assunzione di alcol e stupefacenti, risultando negativo a entrambi. Tuttavia, la mancata precedenza all’incrocio non semaforizzato potrebbe costargli l’accusa di lesioni stradali; senza contare la guida di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo.