Incidente a Cassina De Pecchi: grave un motociclista di 35 anni

Ambulanza in emergenza (foto d'archivio)

Un motociclista di 35 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Cassina De Pecchi, nella città metropolitana di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, intorno all’una della notte tra domenica e lunedì la moto si è schiantata contro un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica. L’Agenzia regionale emergenza urgenza riporta che l’uomo è stato portato in ospedale Niguarda in codice rosso. I carabinieri hanno fatto rilevamenti sul luogo per accertare le dinamiche dell’incidente.