Incidente sulla A1: scontro fra due veicoli, un ferito grave. Problemi al traffico

Notte complicata per chi si è trovato a percorrere il tratto milanese dell’autostrada A1. Il motivo? Un incidente verificatosi poco dopo mezzanotte fra il giorno di Pasqua e oggi, lunedì 10, Pasquetta.

Lo schianto

A scontrarsi, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbero stati due veicoli, nel tratto fra le uscite per la Tangenziale Ovest e San Giuliano Milanese.

Sei le persone coinvolte, tutte fra i 16 e i 35 anni: una, a quanto si è potuto sapere, sarebbe in grave condizioni. È stato infatti trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Ferite di poco conto, a quanto sembra, per le altre persone coinvolte. Sul luogo dell’incidente per i soccorsi sono arrivate tre ambulanze e un’automedica.

I provvedimenti

Per consentire i soccorsi e i rilievi della polizia stradale di Novate, così come la rimozione dei veicoli da parte dei vigili del fuoco, il tratto di strada in cui si è verificato l’urto è stato chiuso, così come comunicato da Autostrade per l’Italia. Parecchi i disagi per gli automobilisti che si trovavano in zona, magari di ritorno da una Pasqua fuori porta.

Le uscite alternative

In nottata Autostrade ha diffuso attraverso i suoi canali una nota per comunicare la chiusura della strada e le possibili alternative per i viaggiatori: “Entrata consigliata verso Milano: San Giuliano. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bivio Tangenziale Ovest/A1 sud su A50 Tangenziale Ovest Milano”