Inchiesta sul maxi carico Sequestrati 66 chili di coca nell’auto del prestanome

di Nicola Palma

Forse neppure gli agenti del commissariato Lorenteggio, che a quell’indirizzo ci sono arrivati sviluppando informazioni reperite durante un’operazione antidroga, pensavano di imbattersi in un carico così imponente: 66 chili di cocaina divisi in 40 panetti. Una montagna di "bianca" che all’ingrosso ha un valore superiore ai due milioni di euro (al prezzo di 35mila al chilo) e che ai trafficanti avrebbe fruttato un incasso ben più elevato rispetto a quello di partenza. Di chi era? Le alternative: una banda di medio livello che si stava preparando al salto di qualità o un’organizzazione già solida e ramificata, con contatti stretti con i fornitori e legami altrettanto saldi con la criminalità organizzata.

Su questo aspetto, le indagini sono appena iniziate. Per adesso stiamo ai fatti. Mercoledì sera i poliziotti della squadra investigativa di via Primaticcio, coordinati dal dirigente Umberto D’Auria, si sono appostati in via Mascherpa, a Buccinasco, nei pressi di un Fiat Qubo di colore verde. Il fondato sospetto, generato da una serie di approfondimenti precedenti, che all’interno ci fosse una partita di stupefacente è diventato certezza quando le unità cinofile dell’Upg hanno puntato con decisione verso il furgoncino parcheggiato in strada. La perquisizione ha portato al sequestro dei 66 chili. Non basta: all’interno del veicolo, intestato a un prestanome di origine algerina, sono stati trovati anche una pistola 9x17 con matricola parzialmente abrasa, due cartucce dello stesso calibro, due passamontagna e alcuni rotoli di nastro adesivo. Tutto il materiale verrà passato al setaccio, a caccia di tracce utili: gli esperti della Scientifica analizzeranno a fondo l’arma per individuarne la provenienza e per accertare se nel passato recente o remoto sia stata utilizzata. Controlli sulle telecamere installate nella zona, per verificare se abbiano ripreso qualcuno salire o scendere dal Qubo nei giorni scorsi.

Quelle immagini, qualora esistano, potrebbero essere il punto di partenza dell’inchiesta, che punta a capire chi ha fatto arrivare tutta quella cocaina in via Mascherpa, perché l’ha lasciata su un furgone per strada e se l’intervento della polizia ha interrotto un passaggio intermedio o finale prima della commercializzazione su piazza.