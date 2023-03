Inchiesta sui bitcoin bloccati: danni ai clienti

La Guardia di finanza di Milano ha effettuato perquisizioni per le ipotesi di reato di truffa e appropriazione indebita in sedi e uffici di ‘The Rock trading’, società-piattaforma per investimenti in criptovalute, che nei giorni scorsi ha comunicato sul proprio sito agli stessi investitori che i soldi da loro collocati nei

bitcoin sono al momento congelati per "difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità". L’indagine, coordinata dagli aggiunti Eugenio Fusco e Tiziana Siciliano e dai pm Francesco Cajani e Maura Ripamonti, è nata a seguito di alcuni esposti di investitori che non sono più riusciti a liquidare le somme investite. La società, con sede a Milano, è stata fondata da Andrea Medri e Davide Barbieri e conta da 30mila a 50mila investitori. Con le perquisizioni le Fiamme Gialle stanno raccogliendo documenti contabili e sequestrando dispositivi informatici per fare piena chiarezza sulla vicenda. Un’altra indagine, sempre nata da esposti, è già aperta anche a Firenze, come emerso nei giorni scorsi. "La società, da qualche giorno, senza fornire adeguate giustificazioni, ha interrotto l’operatività della piattaforma, impedendo di fatto ai clienti la possibilità di accedere ai propri asset digitali", scrive in una nota il procuratore di Milano, Marcello Viola.

Nell’ultimo periodo, per la gestione delle operazioni, la piattaforma si sarebbe appoggiata a una banca irlandese. Il punto centrale dell’indagine è capire che fine abbiano fatto quegli asset digitali, ossia i bitcoin sui quali gli investitori hanno messo i loro soldi. La piattaforma, si legge nel decreto dei pm, ha "improvvisamente interrotto" la sua "operatività" e gli investigatori sono andati a caccia delle "informazioni allocate nei server". Al momento, in Procura a Milano sono arrivati esposti nei confronti della società (con sedi a Milano, Genova e Padova) di un privato che ha perso circa 30mila euro e di una società. Tra i clienti pure chi aveva investito circa 2 milioni di euro.