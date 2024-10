Incendio al Tribunale di Milano oggi: evacuato il Palazzo di Giustizia. Cosa sta succedendo

Milano, 16 ottobre 2024 – Attimi di paura al Palazzo di Giustizia di Milano, in via Freguglia, nel centro della città. Questa mattina, mercoledì 16 ottobre, un incendio è divampato nel tribunale milanese. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le attività giudiziarie sono sospese e le persone stanno lasciando l'edificio per motivi di sicurezza. Del fumo, con odore di plastica bruciata, si è alzato fino ai piani più alti dell'edificio.

Secondo una prima ricostruzione a causare il rogo sarebbero stati alcuni lavori nell'area della centrale termica, la grande caldaia che serve l'imponente costruzione di sette piani. Alcuni operai stavano lavorando quando è stato tagliato un tubo e, per cause ancora da accertare, il gasolio avrebbe innescato una fiammata. Le fiamme sono state domate, ma per precauzione i vertici del Palazzo hanno ordinato l'evacuazione (che nel complesso ha riguardato cinquecento persone). Non si registrano feriti né intossicati.

Tre squadre del Comando di via Messina e il carro soccorso sono giunte in pochissimi minuti in via Freguglia. La situazione – fanno sapere i Vigili del fuoco – è sotto controllo e i pompieri stanno effettuando le verifiche di rito. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti del commissariato Monforte Vittoria. Risale a quest’estate un recente intervento dei vigili del fuoco nel tribunale meneghino: lo scorso luglio il palazzo di Giustizia di Milano era rimasto completamente senza corrente, in due distinti momenti della stessa giornata.