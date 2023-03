A fuoco alcune baracche a Rozzano, un morto e una donna ustionata

Incendio Rozzano

Milano, 4 marzo 2023 - E’ di un morto e una persona gravemente ustionata il bilancio di un incendio che ha distrutto alcune baracche stasera, intorno alle 21.30, in via Pavese a Rozzano, in provincia di Milano.

Le fiamme, forse causate da una bombola di gas usata per riscaldare, non hanno lasciato scampo a una delle due persone che in quel momento si trovavano all’interno dell’alloggio di fortuna. Un’altra persona, una donna di 52 anni, ha riportato ustioni di secondo grado su gran parte del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con due ambulanze e altrettante auto mediche.