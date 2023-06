Inaugurato a Casarile il nuovo Acquedotto con Parco Fitness, il fiore all'occhiello del Comune!

A breve sarà inaugurato il nuovo acquedotto di Casarile con all’interno un parco fitness. Realizzato su un’area verde poco frequentata, sarà il fiore all’occhiello del Comune. I lavori sono in fase avanzata e fervono i preparativi per l’inaugurazione della struttura per il benessere all’aria aperta realizzata interamente dall’amministrazione comunale. "Abbiamo voluto valorizzare un’area verde poco frequentata, con attrezzature non invasive che ben si collocano nell’ambiente circostante – spiega la sindaca di Casarile, Silvana Cantoro –. Sarà usufruibile sia per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta che per affrontare un’intensa sessione di allenamenti. Un’area adatta a tutti, genitori e figli, per svolgere attività insieme. Questo luogo può diventare un vero e proprio punto di riferimento e di aggregazione per la cittadinanza. Quindi vogliamo offrire ai nostri concittadini un’esperienza di fitness divertente e salutare che possa essere svolta all’aria aperta, a stretto contatto con la natura e che possa rafforzare i legami sociali e generazionali". L’intero progetto, seguito ed elaborato dall’amministrazione comunale in sinergia con l’ufficio tecnico e la commissione territorio, è stato finanziato da Cap Holding nell’ambito della realizzazione dell’acquedotto che renderà Casarile indipendente per l’acqua potabile. Mas.Sag.