In taxi a comprare droga 42enne milanese nei guai

Era andato in taxi ad acquistare droga nell’area del parco delle Groane a Senago, probabilmente pensando di sfuggire ai controlli. Ma non è andata così, mentre stava risalendo in auto è stato fermato da una pattuglia della polizia locale, identificato e denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. A finire nei guai un 42enne milanese, nessuna conseguenza per l’ignaro taxista. Il consumatore è stato fermato nell’ambito dei controlli del progetto Groane 2023. Sempre per possesso di droga è stato denunciato un altro 50enne milanese. Controlli anche in alcuni esercizi commerciali e nei confronti di giovani protagonisti di atti vandalici e disturbo della quiete pubblica.Ro.Ramp.