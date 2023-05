In piazza Sandro Pertini torna la festa cittadina: due giorni di attività

Torna la Festa di Cormano, per la sua ventitreesima edizione nella piazza Sandro Pertini, a cura della Pro Loco Cormano e con il patrocinio del Comune di Cormano. Oggi e domani, questa storica piazza pedonale ospiterà le bancarelle del mercatino degli hobbisti, un mini luna park e i gazebo delle associazioni locali, come il gruppo scout Cormano, il gruppo IoSpazio per i corsi di yoga e l’Auser "Il Centro". Questa sera, alle 21, invece, il gruppo "The time machine" si esibirà dal vivo riproponendo le più famose canzoni degli Anni 70, 80 e 90. Domenica, in più, la limitrofa via Papa Giovanni XXIII diventerà un’isola pedonalizzata per le bancarelle del mercato di Monza e Brianza. Per tutta la festa sarà attivo il punto ristoro del Gruppo alpini di Cormano.