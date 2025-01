In funzione a dicembre la “stazione a ponte“

Manca poco per avere almeno gli ascensori in stazione. Un primo step per l’accessibilità, dopo mesi di disagi, con i passeggeri costretti ad attraversare un cantiere a cielo aperto per prendere il treno (nella foto). E a fare tante scale, sulla nuova passerella sopraelevata, per spostarsi da un binario all’altro. A oggi sono state completate le fondamenta del nuovo manufatto e si sta procedendo con gli armamenti dei locali sotterranei di collegamento con il mezzanino della metropolitana. Proseguono poi i lavori di completamento sul lato Falck Unione – via Acciaierie, dove gli operai stanno installando tettoie e parapetti e finendo quella parte di scalinata. Sono già stati montati i telai portanti dei futuri ascensori sotterranei che porteranno alla passerella a ponte.

"Sono ben consapevole della scomodità e difficoltà del sali e scendi – commenta l’assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Antonio Lamiranda –: il progetto iniziale non prevedeva nemmeno il collegamento sotterraneo tra metropolitana, stazione, piazza Unione e Città della salute, che abbiamo inserito usando i soldi del previsto sottopasso veicolare che invece abbiamo cancellato. Quanto ad accessibilità e barriere, la vecchia stazione era inaccessibile come oggi in fase di cantiere, solo il primo binario di fatto è utilizzabile senza barriere. Non c’erano gli ascensori per accedere alle banchine, ma solo scale anche prima. Tra qualche mese avremo gli ascensori con risoluzione definitiva di questa lacuna che aveva la nostra stazione". Nei prossimi mesi, insomma, la situazione dovrebbe migliorare per i pendolari, che oggi si muovono tra limitazioni, operai al lavoro, frecce e indicazioni su cartelli e fogli di carta. Appena finiranno gli interrati, si potrà usare il sottopasso. Per agosto i lavori dovrebbero essere conclusi ed entro dicembre la nuova stazione dovrà entrare in esercizio, secondo l’ultimo cronoprogramma che, a oggi, l’appaltatore sta rispettando. La.La.